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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти пенсионер выбежал прямо под колеса иномарки из-за стоящей на остановке маршрутки

16 ноября 2018 20:22
183
Водитель не успел среагировать и сбил мужчину, который был госпитализирован.
ДТП произошло на улице Заставная, передает tltnews.ru со ссылкой на "Патруль Тольятти".

"Фольксваген" двигался от Южного шоссе в направлении Дзержинского.

Водитель иномарки рассказал, что неожиданного для него, из-за стоящей на остановке маршрутки, на дорогу выбежал пешеход.

Сделал он это вне зоны пешеходного перехода.

Водитель не успел среагировать и сбил мужчину, который был госпитализирован.

Мужчина скончался в больнице, ему было 78 лет.

В случившемся будут разбираться сотрудники ГАИ. 
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