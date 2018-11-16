В Тольятти пенсионер выбежал прямо под колеса иномарки из-за стоящей на остановке маршрутки

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"Фольксваген" двигался от Южного шоссе в направлении Дзержинского.Водитель иномарки рассказал, что неожиданного для него, из-за стоящей на остановке маршрутки, на дорогу выбежал пешеход.Сделал он это вне зоны пешеходного перехода.Водитель не успел среагировать и сбил мужчину, который был госпитализирован.Мужчина скончался в больнице, ему было 78 лет.В случившемся будут разбираться сотрудники ГАИ.