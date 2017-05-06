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В Тольятти пенсионер в ходе конфликта нанес ножевые ранения мужчине и женщине

6 мая 2017 16:09
107
Он был задержан Росгвардией.
В Тольятти в вечернее время находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил информацию о том, что в одном из домов на улице Свердлова слышны звуки драки.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно выехали по указанному адресу.

Прибыв на место происшествия, в квартире патрульные задержали возмутителя спокойствия. Из собранных стражами правопорядка материалов следует, что в ходе конфликта ранее судимый за убийство местный житель 1949 года рождения нанес ножевые ранения двум потерпевшим. Жертвами инцидента стали мужчина 1961 года рождения и женщина 1962 года рождения. На месте происшествия было обнаружено и изъято орудие преступления – нож.

Задержанный был передан следственно-оперативной группе полиции. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области. 
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