В Тольятти пассажир, выходя из салона такси, выхватил у водителя сотовый телефон и скрылся

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Благодаря тому, что сообщение о преступлении поступило в полицию сразу после его совершения, полицейские задержали подозреваемого по горячим следам во время отработки дворов, прилегающих к месту происшествия.Задержанным оказался безработный житель Тольятти. Мужчина 1983 года рождения уже имеет судимость за мошенничество. В присутствии понятых стражи правопорядка изъяли у подозреваемого похищенный сотовый телефон и вернули его законному владельцуВ настоящее время по статье «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.