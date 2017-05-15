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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти оторвало ногу дорожному рабочему

15 мая 2017 10:50
316
В Тольятти оторвало ногу дорожному рабочему
Легковой автомобиль впечатал его в трактор.

В воскресенье, 14 мая, в Центральном районе Тольятти участником ДТП стал 29-летний водитель автомобиля Lada Priora, ехавший днем по б-ру 50-летия Октября, пишет Волга Ньюс.
По предварительным данным полицейских, в пути, при обгоне двигавшегося впереди транспортного средства справа, он сбил рабочего, который находился возле трактора..

Полицейские отмечают, что на месте работ, были выставлены соответствующие дорожные знаки.
После ДТП рабочий был доставлен врачами скорой помощи в лечебное учреждение.
По предварительной информации оперативных служб, пострадавшему около 57 лет. При ДТП произошла травматическая ампутация левой ноги. Как уточнили в стационаре, сейчас рабочий находится в отделении реанимации.

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