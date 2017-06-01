В Тольятти ночью сгорел автомобиль

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В ночь на 1 июня по адресу: г.о. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Автостроителей, произошел пожар.Горело траснпортное средство.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.