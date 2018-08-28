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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти ночью из окна девятиэтажки выпал молодой парень

28 августа 2018 11:45
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В Тольятти ночью из окна девятиэтажки выпал молодой парень
Устанавливают причины ЧП.

ЧП произошло 27 августа, в понедельник, около 23 часов. Как сообщает паблик Происшествия Тольятти, молодой человек в возрасте 16-18 лет выпал из окна девятиэтажки по адресу проспект Степана Разина. Когда приехала Скорая, парень был еще жив - такой вывод очевидцы сделали потому, что медики, забравшие его, уезжали с мигалками, сообщает СитиТраффик.


Фото pixabay.com
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