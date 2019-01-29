В Тольятти ночью "десятка" врезалась в снегоуборочный трактор, погибла 23-летняя девушка
29 января 2019 21:47
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В районе дома №58 по ул. Борковской автомобиль врезался в трактор МУП-351 (под управлением 55-летнего водителя), который выполнял работы по уборке снега с проезжей части.
В результате ДТП, 23-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ-2110, получила травмы, не совместимые с жизнью.
23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110, за свой небольшой водительский стаж (2 года и 4 месяца), неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, а именно за управление транспортом без полиса ОСАГО, нарушение правил маневрирования.
Кроме этого, в ноябре 2018 года в отношении данного водителя за отказ от прохождения медсвидетельствования мировым судьей Самары вынесено решение о лишении его права управления транспортными средствами.
По факту дорожного происшествия собран проверочный материал.
Фото: ГИБДД Тольятти
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