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В Тольятти ночью BMW X6 вылетел с дороги и врезался в столб, который на него свалился

4 августа 2018 22:23
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Пострадала девушка-пассажирка, у неё сломана рука.
Примерно в 3 часа ночи на кольце 70 лет Октября и Льва Яшина автомобиль BMW X6 вылетел с дороги и протаранил световую опору. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД, сообщает tlt.ru.

Очевидцы сообщили, что автомобиль пришлось тушить. Затем подъехали две кареты скорой помощи, которые доставили в больницу пострадавшую в аварии девушку, у нее перелом руки.

На данный момент неизвестно, кто находился за рулем автомобиля. Одни из очевидцев утверждают, что водителя оперативно увезли в больницу, другие говорят о том, что водитель просто сбежал с места аварии.

Официальной информации о ДТП пока нет.




Фото: Владимир Попов, паблик «Тольятти»/  tlt.ru
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