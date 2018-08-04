В Тольятти ночью BMW X6 вылетел с дороги и врезался в столб, который на него свалился

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Очевидцы сообщили, что автомобиль пришлось тушить. Затем подъехали две кареты скорой помощи, которые доставили в больницу пострадавшую в аварии девушку, у нее перелом руки.На данный момент неизвестно, кто находился за рулем автомобиля. Одни из очевидцев утверждают, что водителя оперативно увезли в больницу, другие говорят о том, что водитель просто сбежал с места аварии.Официальной информации о ДТП пока нет.Фото: Владимир Попов, паблик «Тольятти»/ tlt.ru