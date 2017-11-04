В Тольятти незаконно продавали алкоголь

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Управление МВД России по г. Тольятти поступило сообщение о незаконной продаже алкогольной продукции в магазине, расположенном на улице 70 лет Октября в Автозаводском районе.Полицейские совместно с представителями общественного движения «Народный контроль» организовали проверку полученной информации. Нарушение подтвердилось. Реализация алкоголя осуществлялась без товарно-сопроводительных документовВ отношении индивидуального предпринимателя, нарушившего закон, составлен протокол об административном правонарушении. Алкогольная продукция объемом около 22 литров стоимостью 2 300 рублей изъята из незаконного оборота. Административный материал направлен в районный суд г. Тольятти для рассмотрения и принятия решения. Нарушителю грозит административный штраф в размере от 5 000 до 10 000 рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой, сообщает облМВД.