В Тольятти неустановленный водитель сбил во дворе 11-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

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29 декабря в 13-00 час неустановленный водитель, следуя по дворовому проезду вдоль д. 102 по ул. Мурысева в Тольяттии допустил наезд на пешехода 2006 года рождения, которая шла в попутном движению транспорта направлению. После обращения в медицинское учреждение с травмой ноги, девочке назначено амбулаторное лечение.Полиция просит всех, кто знает что-либо о данном происшествии, не оставаться равнодушными и сообщать информацию по телефонам в Тольятти ДЧ ГИБДД Тольяттии ДЧ ОП Тольятти, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области