В Тольятти неадекватный пассажир такси разгромил две машины и несколько раз ударил инспектора ДПС

81

Очевидцы попытались успокоить мужчину, но он начал наносить повреждения рядом припаркованному автомобилю «Peugeot», повредив дверь и крыло. Прибывшие полицейские задержали молодого человека. Во время задержания нарушитель спокойствия неоднократно оскорблял сотрудников полиции, несколько раз ударил инспектора ДПС.Задержанным оказался житель Ставропольского района 1990 года рождения. Для дальнейшего разбирательства молодого человека доставили в отдел полиции Тольятти. В настоящее время в отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти». Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области