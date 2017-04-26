В Тольятти нарушено электроснабжения в мкр. Поволжский
26 апреля 2017 23:15
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На месте проводятся аварийно-ремонтные работы силами АО "Газпромтеплоэнерго Тольятти" и АО «КВАНТ».
Для подвоза воды задействован бойлер.
Дополнительная информация уточняется, сообщает пресс-служба облМЧС.
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