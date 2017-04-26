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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти нарушено электроснабжения в мкр. Поволжский

26 апреля 2017 23:15
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Поврежден подземный кабель напряжением 10 кВ.
26 апреля в 21:56 поступило сообщение о повреждении подземного кабеля напряжением 10 кВ в мкр. Поволжский Комсомольского района Тольятти. В результате нарушено электроснабжение водозабора, обеспечивающего водоснабжением потребителей мкр. Поволжский.

На месте проводятся аварийно-ремонтные работы силами АО "Газпромтеплоэнерго Тольятти" и АО «КВАНТ».

Для подвоза воды задействован бойлер.

Дополнительная информация уточняется, сообщает пресс-служба облМЧС. 
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Комментарии



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