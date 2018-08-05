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В Тольятти напали на кандидата в гордуму от КПРФ

5 августа 2018 23:34
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Вчера в 19:10 на своём округе во время предвыборной агитации прилюдно был избит помощник депутата Самарской Губдумы Алексея Краснова, кандидат от КПРФ по округу №10 Владислав Шепелев, активист независимого профсоюза "Молот", сообщает blog-matveev.

Владислав и другой кандидат Алексей Хлебанцев вели предвыборную агитацию среди населения 16 квартала. В этот момент к ним подошли двое мужчин. Один из них начал перебивать кандидатов, хамить, говорить, что они – «мусор». Владислав Шепелев возразил. Тогда мужчина заявил, что он «ненавидит коммунистов» и что их «нужно уничтожать», после чего бросился на Владислава. Нападавший попытался ударить Шепелева ногой в живот, но кандидат увернулся. Тогда нападавший ударил кандидата кулаком в лицо и разбил ему верхнюю губу, после чего спешно скрылся. Владиславу Шепелёву пришлось обратиться в травмпункт, где ему была оказана медицинская помощь. Под подозрением – сотрясение мозга.

Кандидат написал заявление в полицию о нападении и препятствовании законной предвыборной агитации.

Автозаводской комитет КПРФ считает случившееся провокацией со стороны кандидатов-конкурентов, которые хотят запугать коммунистов откровенным мордобоем. «Нападавшего мы успели заснять на видео и уже передали его приметы полиции. – Сообщил депутат Краснов. – Такими подлыми приёмами нас не остановить. Если наши враги считают, что запугают Влада Шепелева подонками-провокаторами, – они глубоко заблуждаются!»
 
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