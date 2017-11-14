В Тольятти начата доследственная проверка по факту обнаружения тела младенца

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Как сообщалось ранее, 14 ноября примерно в 8 часов в городе Тольятти на территории организации, занимающейся переработкой мусора, было обнаружено тело младенца, без признаков жизни и видимых телесных повреждений.

По данному факту Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка. На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Назначено судебно медицинское исследование с целью установления причины смерти ребенка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.