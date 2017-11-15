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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти на улице Карбышева образовалась огромная лужа, которую водители пытаются «переплыть» на своих автомобилях

15 ноября 2017 17:42
61
Если не видно бордюров, то проезжать по ней лучше не стоит.
В Тольятти по улице Карбышева дорога уходит под воду во время дождей и водители, которые пытаются «переплыть» огромную лужу застревают в ней, сообщает Тольятти Онлайн.

В социальных сетях тольяттинцы жалуются на дорогу по улице Карбышева, там после каждого ливня образуется огромная лужа. 

«Когда же здесь сделают ливневую систему так, что бы даже после небольших осадков, лужа не превращалась в последствия всемирного потопа?» - пишет автор поста в сообществе «Происшествия Тольятти».

Тольяттинцы, которые знают этот участок дороги, пишут в комментариях соцсети, что если не видно бордюров, то проезжать лучше не стоит. Один из очевидцев выложил в соцсети видео.


Фото: vk.com/Рома Кот
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Комментарии



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