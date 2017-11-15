В Тольятти на улице Карбышева образовалась огромная лужа, которую водители пытаются «переплыть» на своих автомобилях
15 ноября 2017 17:42
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В социальных сетях тольяттинцы жалуются на дорогу по улице Карбышева, там после каждого ливня образуется огромная лужа.
«Когда же здесь сделают ливневую систему так, что бы даже после небольших осадков, лужа не превращалась в последствия всемирного потопа?» - пишет автор поста в сообществе «Происшествия Тольятти».
Тольяттинцы, которые знают этот участок дороги, пишут в комментариях соцсети, что если не видно бордюров, то проезжать лучше не стоит. Один из очевидцев выложил в соцсети видео.
Фото: vk.com/Рома Кот
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