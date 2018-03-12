В Тольятти на улице Базовой на "встречке" столкнулись две "Лады", пострадали четыре человека

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В результате ДТП пострадали 4 человека. Водитель автомашины «Лада Приора» получил травмы головы и ноги, а его пассажир – 24-летняя девушка, получила травмы в виде ушибов головы. После оказания медицинской помощи пострадавшим назначено амбулаторное лечение.Водитель автомашины «Лада Гранта» - мужчина 1940 года рождения, и его пассажир – 68-летняя женщина госпитализированы в медицинское учреждение с различными травмами.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области