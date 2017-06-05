В Тольятти на улице Автостроителей горел балкон
5 июня 2017 22:47
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Горели домашние вещи на балконе на площади 5 квадратных метров.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 15 человек личного состава и 5 единиц техники.
Пожар был локализован в 15:29, пожар ликвидирован в 15:30.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.
Фото из архива облМЧС
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