В Тольятти на ул. Гидротехничской горели домашние вещи

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Накануне, 29 мая по адресу: г.о. Тольятти, Комсомольский р-н, ул. Гидротехническая, произошел пожар.Горели домашние вещи на 12 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 20 человек личного состава и 6 единиц техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.