В Тольятти на первое свидание к молодому человеку девушка пришла не одна, а с четырьмя знакомым

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Сотрудники полиции выехали на место жительства потерпевшего. В ходе опроса было установлено, что пострадавший в одной из социальных сетей познакомился с девушкой 1995 года рождения. Через несколько дней они встретились в лесном массиве на улице Баныкина. Подруга по переписке пришла не одна, а с четырьмя знакомыми. По имеющейся у стражей правопорядка информации, они стали избивать тольяттинца за то, что в соцсетях он якобы оскорбил их приятельницу, а затем отобрали у молодого человека сотовый телефон и ушли.Потерпевший подробно описал внешность своих обидчиков, указал направление, в котором они скрылись. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых, ими оказались двое молодых людей 1995 года рождения и двое 1996 года рождения.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото archeage-chronicles.ru