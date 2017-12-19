В Тольятти на перекрестке водитель Fiat Ducato насмерть сбил пенсионера

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По предварительной информации полицейских, водитель двигаясь по улице Мира на перекрестке с улицей Карла Маркса допустил наезд на пешехода 1932 года рождения, который, со слов водителя, переходил проезжую часть. В результате ДТП, пешеход скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: ГУ МВД Самарской области