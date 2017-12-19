В Тольятти на перекрестке водитель Fiat Ducato насмерть сбил пенсионера
19 декабря 2017 19:10
74
По предварительной информации полицейских, водитель двигаясь по улице Мира на перекрестке с улицей Карла Маркса допустил наезд на пешехода 1932 года рождения, который, со слов водителя, переходил проезжую часть. В результате ДТП, пешеход скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Фото: ГУ МВД Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
19 декабря 2017 14:26
Водитель транспортного средства обязан при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов находиться на проезжей части или... Закон
156
18 декабря 2017 17:57
Закон
186
17 декабря 2017 22:20
Гражданина Таджикистана вместе с подельниками обвиняют в попытке поставить и сбыть 600 кг героина. Закон
251
16 декабря 2017 17:44
Он говорит, что даже не был знаком с ним. Закон
286
16 декабря 2017 17:01
В настоящее время в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Закон
398
14 декабря 2017 21:26
По информации «МК», в СИЗО «за миллион» продают места в комфортабельных камерах. Закон
302
14 декабря 2017 15:22
По предварительным данным, причиной конфликта послужила ссора между дочерью мужчины и подростком, которые учатся в указанной школе. Закон
962
Происшествия
19 декабря 2017 19:10
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Происшествия
63
19 декабря 2017 16:58
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Происшествия
512
19 декабря 2017 15:25
На месте падения работают следователи и криминалисты. Происшествия
139
Криминал
19 декабря 2017 13:12
Пострадавшая оставила в гардеробе верхнюю одежду и сумку. Криминал
135
19 декабря 2017 10:59
На счету младшего из грабителей еще одно преступление. Криминал
157
19 декабря 2017 10:28
Общая сумма причиненного потерпевшим материального ущерба составила более 100 000 рублей. Криминал
149
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5627
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2082
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9016
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2720
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10536
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3106
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2624
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1690
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2072
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1962
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1645
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3280
Мероприятия