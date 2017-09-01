В Тольятти на перекрестке столкнулись две иномарки, пострадала пассажирка одной из них

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Одно из ДТП произошло в 20:45 на бульваре 50 лет Октября в Центральном районе Тольятти. 29-летний водитель автомобиля «Datsun on-DO» (стаж - 5 лет) двигался со стороны улицы Лесной в направлении улицы Ленина. При повороте налево, нарушив правила очередности проезда регулируемого перекрестка, столкнулся с «Nissan Almera» под управлением молодого человека 1994 года рождения (стаж - 10 месяцев). После чего «Ниссан» наехал на металлическое ограждение.В результате ДТП 26-летняя пассажирка «Datsun on-DO» получила телесные повреждения, с которыми была доставлена в одну из городских больниц. Врачи приняли решение о её госпитализации.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области