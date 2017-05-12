В Тольятти на перекрестке столкнулись ВАЗ-2104 и «Nissan Terrano», пострадали две девочки - пассажирки иномарки

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42-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104 (водительский стаж - 23 года) двигался со стороны улицы Ленина в направлении Автозаводского шоссе и начал осуществлять поворот налево. Нарушив правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка, мужчина допустил столкновение с автомашиной «Nissan Terrano» под управлением женщины 1985 года рождения (стаж - 4 года).В результате ДТП две девочки 2008 и 2009 годов рождения, находившиеся на задних пассажирских сидениях иномарки в специальных удерживающих устройствах, получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в одну из городских больниц. После оказания медицинской помощи врачи назначили детям амбулаторное лечение.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.