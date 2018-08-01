В Тольятти на перекрестке столкнулись "Гранта" и "Hyundai Tucson", пострадала пассажирка Лады
1 августа 2018 20:21
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По предварительной информации полицейских, водитель выехал на регулируемый перекресток улиц Лесная и Карла Маркса, на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Hyundai Tucson». Иномарка после столкновения врезалась в препятствие.
В результате ДТП пострадала пассажирка «Гранты», девушка 1996 года рождения получила травму головы. После оказания медицинской помощи пострадавшей назначено амбулаторное лечение.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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