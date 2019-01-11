В Тольятти на перекрестке при столкновении автобуса и иномарки пострадали пять женщин

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Сегодня днем в Тольятти водитель автобуса Пежо Боксер на регулируемом перекрестке ул. Дзержинского/пр-т. Степана Разина при повороте налево на зеленый сигнал светофора нарушил ПДД и столкнулся с а/м Порш под управлением девушки 1995 года рождения.В результате ДТП пострадали 5 человек.1. Водитель а/м Порш, травма руки Амбулаторное лечение.2. Пассажир автобуса Пежо Боксер, женщина 1955 г.р., ушибы головы и тела. Амбулаторное лечение.3. Пассажир автобуса Пежо Боксер, женщина 1973 г.р., ушиб головы и травма ноги. Амбулаторное лечение.4. Пассажир автобуса Пежо Боксер, женщина 1970г.р., ушиб головы и ноги. Амбулаторное лечение.5. Пассажир автобуса Пежо Боксер, женщина 1961 г.р., травма ноги. ГоспитализированаПо прибытии на место происшествия, сотрудники полиции оказали помощь пострадавшим, зафиксировали причины и условия, способствовавшие совершению аварии.По собранным сотрудниками полиции материалам проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области