В Тольятти на перекрестке не смогли разъехаться «Kia Rio» и «Volkswagen Tiguan», пострадали женщина и маленький ребенок

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В результате ДТП пострадали водитель автомашины «Kia Rio», 31-летняя женщина была госпитализирована с травмой головы и мальчик 2015 года рождения, который получил травмы в виде ушибов, после оказания медицинской помощи пострадавшему назначено амбулаторное лечение.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии, а несовершеннолетний ребенок в специальном детском удерживающем устройстве. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области