В Тольятти на перекрестке не разъехались «Калина» и «Citroen C4», пострадала женщина, которая стояла на тротуаре

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В результате столкновения автомашина «Citroen C4» изменила направление и наехала на светофорный объект, с последующим наездом на пешехода 1958 года рождения, которая стояла на тротуаре. В результате ДТП 52-летняя женщина получила травму ноги. После оказания медицинской помощи, пострадавшей назначено амбулаторное лечение.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: ГУ МВД Самарской области