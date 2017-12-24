В Тольятти на переходе девушка попала под два маршрутных такси сразу, переходя дорогу на красный свет
24 декабря 2017 23:15
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Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 24 декабря в 14:45 мужчина 1970 года рождения, управляя автобусом ГАЗ А64R42 (маршрутное такси) двигался по улице 70 лет Октября со стороны ул. Офицерской в направлении ул. Автостроителей. По предварительной информации полицейских, водитель сбил на переходе девушку (1994 года рождения), которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
Как установили сотрудники полиции, после наезда девушку отбросило влево, где на нее наехал такой же автобус, под управлением водителя 1987 года рождения. В результате ДТП девушка госпитализирована. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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