В Тольятти на переходе "четырнадцатая" сбила пенсионерку, женщина госпитализирована
23 марта 2018 15:01
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По предварительной информации полицейских, напротив дома №6 А по улице Юбилейная, водитель при включении разрешающего сигнала светофора выехал на регулируемый пешеходный переход, не уступил дорогу, и допустил наезд на пенсионерку, которая завершала переход проезжей части. В результате ДТП 74-летняя женщина была госпитализирована с травмами ног.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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