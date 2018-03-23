В Тольятти на переходе "четырнадцатая" сбила пенсионерку, женщина госпитализирована

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По предварительной информации полицейских, напротив дома №6 А по улице Юбилейная, водитель при включении разрешающего сигнала светофора выехал на регулируемый пешеходный переход, не уступил дорогу, и допустил наезд на пенсионерку, которая завершала переход проезжей части. В результате ДТП 74-летняя женщина была госпитализирована с травмами ног.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области