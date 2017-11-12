В Тольятти на бульваре Королева Лада Калина врезалась в дерево
12 ноября 2017 10:46
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В Тольятти возле дома №2 по бульвару Королева водитель Лады Калины не справился с управлением. Машина наехала на препятствие. Есть пострадавшие.
По данным очевидцев, Калина врезалась в дерево, в неё следом четырнадцатая. Предположительно, водитель Калины был пьян. Он сбежал с места аварии. Несовершеннолетний получил травму ключницы, сообщают в группе "Происшествия Тольятти".
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