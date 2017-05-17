В Тольятти на Обводном шоссе ГАЗ столкнулся с мотоциклом

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ДТП произошло 16 мая на Обводном шоссе г. Тольятти. 47-летний водитель автомобиля ГАЗ-2834FM, двигался по Обводному шоссе со стороны Поволжского шоссе в направлении ул. Новозаводская. По предварительной версии полицейских, при развороте налево на зеленый сигнал светофора, он не предоставил преимущество в движении. Следствием этого стало столкновение с мотоциклом Хонда SHADOW1100 под управлением мужчины 1974 года рождения, который двигался в прямом встречном направлении. В результате ДТП водитель мотоцикла пострадал.Всего за 16 мая на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП. При этом 11 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе - один несовершеннолетний, сообщает облМВД.