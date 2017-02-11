В Тольятти на Лесном проезде сгорел деревянный частный дом

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На месте работали боевые подразделения 86-ой Пожарной части. По предварительным данным, пламя бушевало на площади около 150 квадратных метров.На место пожара так же прибыли медики и сотрудники газовой службы.Предварительно, причиной стало короткое замыкание электропроводки.Первоначально, жильцы пытались самостоятельно потушить пожар, но , поняв, что не справляются , вызвали пожарных. Потерянное время стало еще одной причиной широкого распространения огня. Огонь перекинулся на кирпичное строение, стоящее рядом.Огонь удалось локализировать. Пострадавших нет.Фото: «Происшествия Тольятти».