В Тольятти на 14-летнего школьника заведено уголовное дело за грабеж

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Сотрудники полиции установили, что во время прогулки к потерпевшему подошел подросток, вырвал у него из рук сотовый телефон стоимостью 10 тысяч рублей, после чего скрылся с добычей. Полицейские собрали необходимые улики, после чего установили и опросили свидетелей случившегося.В ходе комплекса оперативных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления полицейские задержали 14-летнего школьника, который вскоре признался в содеянном. По словам подозреваемого, сотовый телефон он похитил для личного пользования.В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области