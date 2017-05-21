В Тольятти мужчина украл два аккумулятора с грузовика «ISUZU»

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Машина двигалась ночью только с включенными габаритными огнями, без ближнего света фар. Патрульные приняли решение выяснить причины этого и остановили автомобиль.Подойдя к транспортному средству, сотрудники вневедомственной охраны увидели, что в салоне лежат две аккумуляторных батареи от грузовика.Внятно объяснить, откуда они, находившийся за рулем автомашины житель Тольятти (1994 года рождения) не смог. Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции.В дальнейшем выяснилось, что молодой человек снял аккумуляторы с грузовика «ISUZU», принадлежащего 46-летнему местному жителю. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.