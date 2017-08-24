В Тольятти мужчина сбежал из магазина, прихватив с собой 20 бутылок алкоголя

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Из собранных полицейскими материалов следует, что один из покупателей покинул торговый объект, не оплатив покупку. Работник магазина попытался остановить злоумышленника, однако это ему не удалось. Грабитель сбежал с места происшествия, прихватив с собой пакет, в котором находилось 20 бутылок алкогольной продукции.Спустя несколько минут вора задержал участковый, находившийся неподалеку от торгового объекта. Грабителем оказался безработный местный житель, ранее судимый за грабеж. 15 бутылок похищенной продукции было возвращено в магазин, оставшиеся 5 злоумышленник разбил, когда пытался скрыться.Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области