В Тольятти мужчина пытался дать полицейскому взятку
31 августа 2017 12:35
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В Самаре возбуждено уголовное дело по факту покушения на дачу взятки сотруднику полиции. Из материалов, собранных полицейскими, следует, что инспекторы ГИБДД остановили транспортное средство, водитель которого нарушил Правила дорожного движения, а именно совершил разворот в нарушение требований, предписанных дорожной разметкой. Водитель 1980 года рождения предложил сотруднику полиции денежное вознаграждение за непривлечение его к административной ответственности. Подозреваемого задержали сотрудники полиции Тольятти.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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