В Тольятти мужчина на угнанном пикапе, уходя от погони сотрудников ДПС, врезался в дерево

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Во время несения службы в Центральном районе Тольятти инспекторами ДПС была предпринята попытка остановить автомобиль ИЖ-пикап, подходящий под описание ориентировок. Водитель, проигнорировав требование сотрудников полиции, попытался скрыться. Инспекторами дорожно-патрульной службы было принято решение о преследования правонарушителя.Пытаясь уйти от преследования, нарушитель в районе дома 57 по ул. Новозаводской, при совершении маневра, не справился с управлением и врезался в дерево. В ходе проведения проверки, было установлено, что водитель находился за рулем транспортного средства без прав. На вопрос кому принадлежит автомобиль, гражданин ответить не смог. От прохождения медосвидетельствования правонарушитель отказался.В отношении правонарушителя собраны административные материалы по статье "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Гражданин доставлен отделение полиции, автомобиль помещен на специализированную стоянку.По факту кражи автомобиля возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области