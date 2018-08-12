В Тольятти мужчина, после того, как причинил тяжкие телесные повреждения своему знакомому, сам вызвал медиков и полицию

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Прибывший по указанному адресу ближайший экипаж сотрудников Росгвардии задержал его и передал полицейским. Опросив злоумышленника, а также очевидцев произошедшего, полицейские выяснили, что инцидент произошел в квартире, принадлежащей потерпевшему.Между владельцем жилплощади и подозреваемым, который пришел к нему в гости, возник словесный конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого предполагаемый злоумышленник схватил нож со стола и ударил им оппонента, после чего начал избивать его ногами и руками. Как показала экспертиза, здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вряд. После случившегося мужчина осознал, что произошло, вызвал полицию и скорую помощь.В отношении ранее не судимого безработного 33-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование продолжается, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.