В Тольятти мошенник подменяет телефоны в салонах
30 марта 2018 13:55
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"В Тольятти орудует мошенник. Приходит под видом покупателя в салоны сотовой связи, в руках держит буклет, а под буклетом.... телефон. Только не простой, а поддельный.
и вот такой приходит он и просит показать ему конкретную модель гаджета. Например, Samsung Galaxy s8. Стоит он, к слову, почти 47 тысяч. Девушка - продавец показывает ему телефон, он как будто внимательно его рассматривает, а потом просит показать другую модель, как будто бы для сравнения. И в тот момент, когда продавец отвлекается, он переворачивает свой буклет. прикрывая им настоящий телефон, а свою подделку ( подменный телефон) выставляет на показ. Ну и никого не встретив, ничего не купив, разумеется, вежливо прощается и уходит.
В Отделе полиции № 24 УМВД России по г.Тольятти возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Оперативники разыскивают мужчину, на вид 35-40, рост 180-185, среднего телосложения.
Был одет: шапка черная с белым лейблом с левой стороны, куртка черная без капюшона, штаны черные зауженные, кроссовки классические черные. При себе может иметь рюкзак синего цвета с белым логотипом в виде буквы «H».
Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, сообщить по телефонам: 8 (927) 8995253 или (8482) 93-49-02, 22-98-02, 22-99-66", - сообщает в блоге Ольга Шелест.
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