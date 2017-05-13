В Тольятти молодые люди украли аккумуляторы с двух автомобилей
13 мая 2017 14:30
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Прибыв на место происшествия, патрульные начали отрабатывать расположенные поблизости дворы. Некоторое время спустя стражи правопорядка заметили молодого человека, который нес в руках завернутый в пакет тяжелый предмет, по размерам похожий на автомобильный аккумулятор. Увидев служебную автомашину Росгвардии, неизвестный резко развернулся, бросил свою ношу и попытался скрыться за домом, но безуспешно. Благодаря отличной физической форме сотрудники вневедомственной охраны задержали беглеца.
В пакете действительно находилась аккумуляторная батарея. На вопрос о том, откуда она, молодой человек 1997 года рождения признался, что вместе с другом они вскрыли капоты двух машин и сняли с них аккумуляторы, которые планировали сдать пункт приема, а вырученные деньги потратить. Вторая батарея оказалась спрятанной в кустах недалеко от места преступления. Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную
группу.
Примерно в это же время другой экипаж вневедомственной охраны, также отрабатывавший пути возможного отхода злоумышленников, на улице Шлюзовой увидел молодого человека, подходящего по приметам под описание второго соучастника преступления. Патрульные задержали тольяттинца 1998 года рождения и доставили на место происшествия. Он также дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.
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