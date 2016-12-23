В Тольятти молодой человек вновь сел пьяным за руль, возбуждено уголовное дело
23 декабря 2016 14:58
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Стражи правопорядка установили, что в августе текущего года по решению мирового судьи данный гражданин был привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования, подвергнут штрафу и лишен права управления транспортным средством на полтора года.
Накануне по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозить до двух лет лишения свободы. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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