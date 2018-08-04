В Тольятти молодой человек похитил из магазина кассовый аппарат с деньгами
4 августа 2018 13:44
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В дежурную часть отдела полиции Тольятти поступило сообщение от продавца продуктового магазина на Цветном бульваре. Женщина сообщила о том, что неизвестный мужчина, зайдя в помещение торговой точки, открыто похитил кассовый аппарат, в котором находилось 12 тысяч рублей, и скрылся.
Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли необходимые улики, выяснили приметы злоумышленника и направление, в котором он скрылся.
В результате оперативно-розыскных мероприятий у сотрудников органов внутренних дел появилось предположение, что к грабежу может быть причастен безработный ранее судимый за кражу 20-летний житель Сызрани.
Стражи правопорядка задержали его по месту жительства. В ходе опроса молодой человек дал признательные показания и рассказал, что вырученные деньги потратил на собственные нужды.
По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело. В настоящее время в отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде ареста, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
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