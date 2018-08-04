В Тольятти молодой человек похитил из магазина кассовый аппарат с деньгами

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В Тольятти молодой человек похитил из магазина кассовый аппарат с деньгамиПрибывшие на место происшествия полицейские изъяли необходимые улики, выяснили приметы злоумышленника и направление, в котором он скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий у сотрудников органов внутренних дел появилось предположение, что к грабежу может быть причастен безработный ранее судимый за кражу 20-летний житель Сызрани.Стражи правопорядка задержали его по месту жительства. В ходе опроса молодой человек дал признательные показания и рассказал, что вырученные деньги потратил на собственные нужды.По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело. В настоящее время в отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде ареста, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.