В Тольятти местный бомж ограбил на остановке инвалида

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Злоумышленник, делая вид, что звонит, стал отдалятся от потерпевшего и скрылся со смартфоном. Потерпевшийне смог догнать грабителя, так как является инвалидом и передвигается с помощью трости. Причиненный материальный ущерб мужчина оценил в 5 тысяч рублей.В ходе проведения оперативных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили вора. Им оказался житель Тольятти 1983 года рождения, без определенного места жительства, нигде неработающий, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу. Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что сотовый телефон на следующий день продал прохожему на улице, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение похищенного имущества, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.