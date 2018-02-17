В Тольятти мать одним ударом ножа убила сына во время пьяной ссоры
17 февраля 2018 18:26
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Как сообщили в Следственном Комитете, сначала все было тихо и мирно, однако чем больше выпивали гулявшие, тем выше был эмоциональный фон. В какой то момент вспыхнул скандал с взаимными обвинениями.
По словам соседки, принимавшей участие в застолье, сын (33-летний мужчина) замахнулся на мать, намереваясь ударить. Женщина среагировала быстрее. Схватив кухонный нож, она нанесла удар в область сердца.
Осознав произошедшее, женщина вызвала "скорую", но медики не смогли ничем помочь - от полученной травмы мужчина скончался почти мгновенно.
О случившемся врачи сообщили в полицию.
Пенсионерку задержали и доставили местный отдел следственного комитета. Туда же отвезли и соседку, которая стала свидетелем убийства.
По информации, полученной на месте, семья считалась неблагополучной, мать с сыном часто злоупотребляли алкоголем.
Сейчас в отношении матери решается вопрос о задержании и возбуждении в отношении нее уголовного дела по статье "Убийство".
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