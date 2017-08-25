В Тольятти мальчика несколько раз ударило волнами о причал
25 августа 2017 10:00
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В четверг, 24 августа, в Тольятти спасли тонущего ребенка. Из-за сильных волн мальчика отнесло от берега. При этом он несколько раз ударился о причал. Об этом рассказал руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев, пишет 63.ру.
– Инцидент произошел примерно в 16:00. Девятилетний мальчик приехал с друзьями на велосипедах на набережную шестого квартала – между кафе «Причал» и лодочной станцией «Ладья». Несмотря на сильные волны, ребенок решил искупаться. Он отплыл от берега на небольшое расстояние. Но вернуться оказалось куда сложнее. Ребенка отнесло от берега и неоднократно ударило о внешнюю стенку кафетерия. Мальчика случайно заметили сотрудники кафе, которые и забили тревогу, – рассказал Андрей Дербенев.
По его словам, сотрудники заведения позвонили в Центр гражданской защиты и сами бросились на помощь ребенку. К моменту появления спасателей один из очевидцев был в воде недалеко от мальчика. Совместными усилиями его эвакуировали на берег.
– До прибытия скорой помощи спасатели контролировали состояние пострадавшего, после чего передали прибывшим медикам, – отметил Андрей Дербенев.
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