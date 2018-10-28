В Тольятти из окна 12-го этажа на козырек подъезда упала 20-летняя девушка
28 октября 2018 19:32
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Очевидцы вызвали пострадавшей «Скорую помощь» и спасателей, поскольку несчастная приземлилась на козырёк подъезда и застряла между профлистами.
Благодаря слаженной работе спасателей, девушку извлекли из козырька, после чего передали медикам.
Сейчас медики борются за жизнь и здоровье пострадавшей.
Фото: Происшествия Тольятти
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