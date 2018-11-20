В Тольятти ищут режиссера Молодежного драмтеатра Олега Куртанидзе
20 ноября 2018 17:59
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Однако полиция уже начала проверку по заявлению родных г-на Куртанидзе, передает «СО» ОНЛАЙН.
Фото: «СО» ОНЛАЙН
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