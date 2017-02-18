Я нашел ошибку
Главные новости: 
Гнатюк 2
Максим Гнатюк: «Студотряды могут работать и зарабатывать не только за пределами своей области, но и в своем регионе».
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 2 единицы техники.
В селе Кинель-Черкассы на улице Чапаевской горела частная баня
В результате ему удалось практически полностью ликвидировать возгорание.
В Самаре тракторист, чистящий дорогу, засыпал снегом из ковша горящую во дворе машину
Он, используя свое должностное положение, обеспечил признание его семьи нуждающейся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда.
На главу сельского поселения Кошки заведено уголовное дело за мошенничество при получении выплат
Итоги мониторинга будут представлены 7 марта.
«Единая Россия» запускает мониторинг, направленный на выявление случаев необоснованного повышения платежей по общедомовым нуждам
Данная поездка открывает в этом году серию железнодорожных туров в формате уроков интегрированных в экскурсионную программу. Проведение подобных мероприятий способствует обмену опытом, общению детей из разных регионов, развивает внутренний туризм и воспитывает патриотизм.
Самарские школьники отправились в Пензу в «Вагоне знаний»
Посвященное Международному дню родного языка.
В самарском Доме дружбы народов пройдет мероприятие «Мой родной язык»
Проезжая по трассе мимо села Васильевка, полицейские увидели на пустынной дороге стоящий автомобиль и растерянную девушку возле него.
Инспекторы ДПС Ставропольского района помогли замерзающей на дороге девушке-водителю поменять пробитое колесо
сегодня  Суббота, 18 февраля, 12:48
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -11 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/02:
USD 57.63
0.48
EUR 61.45
0.8
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти ищут пропавшего мужчину

18 февраля 2017 11:20
76
Он исчез 15 февраля.

В Тольятти пропал Савинов Сергей Геннадьевич 1967 г.р. Мужчина исчез 15 февраля 2017 г., сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза-Алерт».
Приметы: рост 178 см., телосложение плотное, волосы темно-русые, глаза голубые.

Был одет: куртка коричневая кожаная, джинсы синие, ботинки черные, шапка черная вязаная.
Ведется его розыск.

Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
17 февраля 2017  20:01
Он, используя свое должностное положение, обеспечил признание его семьи нуждающейся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда.
На главу сельского поселения Кошки заведено уголовное дело за мошенничество при получении выплат
Он, используя свое должностное положение, обеспечил признание его семьи нуждающейся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда.  Закон
202
17 февраля 2017  18:06
Прокуратура Самары провела проверку исполнения требований федерального законодательства при расходовании муниципальным предприятием средств при оказании услуг по уборке автомобильных дорог города от снега и наледи.
В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении МП «Благоустройство» за растрату в особо крупном размере
Прокуратура Самары провела проверку исполнения требований федерального законодательства при расходовании муниципальным предприятием средств при оказании... Закон
227
17 февраля 2017  14:55
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
В Тольятти преподаватель университета получила от студентки взятку в 17 тысяч рублей за закрытие академической задолженности
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.   Закон
461
17 февраля 2017  14:54
Возбуждено уголовное по статье
Самарец за взятку в 170 тысяч рублей обещал поспособствовать в получении гражданства РФ жителю соседней Республики
Возбуждено уголовное по статье "Предложение посредничества во взяточничестве".  Закон
185
17 февраля 2017  12:25
Тольяттинку приговорили к 80 часам обязательных работ за неуплату алиментов
Тольяттинку приговорили к 80 часам обязательных работ за неуплату алиментов
Она задолжала сыну свыше 150 тысяч рублей. Закон
168
17 февраля 2017  10:47
Организация в Самаре погасила долг перед страховой компанией под страхом суда
Организация в Самаре погасила долг перед страховой компанией под страхом суда
Она задолжала свыше 280 тысяч рублей. . Закон
136
16 февраля 2017  20:44
Терехова была неоднократно судима за аналогичные преступления с назначением наказания в виде лишения свободы условно.
51-летняя самарчанка два года проведет в колонии за мошенничество с приватизацией комнаты в общежитии
Терехова была неоднократно судима за аналогичные преступления с назначением наказания в виде лишения свободы условно.  Закон
197
Весь список
Происшествия
18 февраля 2017  11:49
На ул. Николая Панова в Самаре горели вещи
На ул. Николая Панова в Самаре горели вещи
Площадь пожара составила 15 кв. метров. Происшествия
75
18 февраля 2017  11:27
В Самарской области задержали жителя Башкирии с поддельными правами
В Самарской области задержали жителя Башкирии с поддельными правами
Возбуждено уголовное дело о подделке документов. Происшествия
64
18 февраля 2017  11:20
В Тольятти ищут пропавшего мужчину
В Тольятти ищут пропавшего мужчину
Он исчез 15 февраля. Происшествия
74
Весь список
Криминал
18 февраля 2017  11:02
Житель Похвистневского района в маске и с ножом ограбил кассу в магазине
Житель Похвистневского района в маске и с ножом ограбил кассу в магазине
Когда его задержали, он успел потратить деньги. Криминал
88
17 февраля 2017  14:01
Самарец похитил из супермаркета две бутылки коньяка
Самарец похитил из супермаркета две бутылки коньяка
Возбуждено уголовное дело о грабеже. Криминал
152
17 февраля 2017  09:59
Самарчанка ударила ножом своего дядю
Самарчанка ударила ножом своего дядю
Ранее женщину уже судили за кражу. Криминал
145
Весь список


Видео
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
1181
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
727
22 декабря 2016  09:40
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
Видеоролик опубликовали в соцсетях.
Социум
5001
16 декабря 2016  09:50
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно.
Криминал
1987
14 декабря 2016  11:59
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта.
Социум
2578
2 декабря 2016  10:33
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Она стала жертвой внезапного мороза.
Происшествия
1638
Весь список

Фоторепортажи
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
1341
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
2455
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
2308
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
11454
30 июля 2016  16:26
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
Мероприятие прошло в парке "Дружба".
Культура
9421
26 июля 2016  14:47
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник.
Новости компаний
5795
Весь список

Мероприятия
В самарском Доме дружбы народов пройдет мероприятие «Мой родной язык»
18 февраля в Самаре состоится митинг пенсионеров
ГИБДД Самары провела специализированный рейд на нерегулируемых пешеходных переходах города
Весь список
Популярное
за сегодня

О предоставлении компенсации льготникам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Самарской области

628

18 февраля в Самаре состоится митинг пенсионеров

509

На при. Кирова в Самаре водитель сбил девочку и уехал, идет его розыск

452
за неделю

Депутат Самарской губдумы: «Доверять губернатору Меркушкину выборы президента в регионе опасно»

3821

В ДК Литвинова Николай Меркушкин обрушил на ветеранскую и бюджетную общественность часовой спич

2068

Самару ожидает потепление

1098
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Николаева Галина Юрьевна

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда