В Тольятти ищут пропавшего мужчину

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Разыскивается без вести пропавший Афанасьев Василий Александрович .1960 г.р., урож. РФ Свердловской области, прож. Самарская область г. Тольятти ул.60 лет СССР 36 , который в период с 25 до 26 мая ушёл и до настоящего времени не вернулся. Ранее не уходил. При себе имел сотовый телефон «Самсунг» сенсорный, корпус черного цвета.Приметы разыскиваемого: на вид 57 лет, рост 160-175 см, среднего телосложения, лицо прямоугольное, нос прямой, волосы прямые седые имеется лобная залысина, глаза серо-голубые.Одет: кепка зелёного цвета, ветровка синяя с белыми вставками, синие джинсы , футболка х/б серого цвета, кроссовки чёрного цвета.тел. ОДЧ 8(8482)24-50-02, отделение розыска 93-47-50, 89171223834