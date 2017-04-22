В Тольятти иностранца задержали с поддельными водительскими правами

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Во время несения службы на контрольно-пропускном пункте, расположенном в Комсомольском районе города Тольятти, инспекторы ДПС остановили автомашину «Toyota Noah», водитель которой нарушил Правила дорожного движения. Полицейские усомнились в подлинности водительского удостоверения, предъявленного автомобилистом, изъяли документ и направили его на экспертизу.В дальнейшем исследование показало, что удостоверение действительно имеет все признаки подделки. Стражи правопорядка установили, что 21-летний нарушитель является гражданином одной из соседних республик и имеет временную регистрацию в Тольятти. По данным полицейских, молодой человек официально не трудоустроен и ранее не попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.