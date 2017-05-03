В Тольятти хозяйку квартиры ограбил квартирант

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Хозяйка жилплощади предположила, что к исчезновению бытовой техники может иметь отношение квартиросъемщик. Воспользовавшись ее отсутствием, злоумышленник вынес из съемного жилища имущество на общую сумму 46 000 рублей. Спустя некоторое время владелица обнаружила пропажу и сообщила о случившемся в полицию.В ходе проведения розыскных мероприятий патрульные заметили гражданина, внешность которого совпадала с приметами предполагаемого вора. При проверке паспорта, стражи правопорядка установили, что его данные полностью совпадают с данными разыскиваемого. Ранее судимый мужчина 1980 года рождения признался, что вывез похищенное имущество и сдал вмагазин по скупке подержанной техники, а вырученные средства использовал на личные нужды.Задержанный был доставлен в дежурную часть отдела полиции. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.